Третина українців підтримує Лукашенка, майже половина – ні.

 

Майже третина українців після сфальсифікованих виборів у Білорусі і брутальної розправи над протестувальниками продовжує підтримувати невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

 

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

 

 

Згідно з результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протести за вільну Білорусь. Натомість Олександра Лукашенка досі шанує 31,3% респондентів.

 

Протести мають більшу підтримку респондентів зі Західної України (58,5%) та Центральної (50,6%).

 

Лукашенка найбільше люблять (очікувано) виборці Юрія Бойка та "ОПЗЖ". Опозицію підтримує електорат Петра Порошенка та "Європейської солідарності".

 

  

Опитування проводили 12-16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів від 18 років по всій території України, окрім анексованого Криму і окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%. 

 

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