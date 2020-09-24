Третина українців підтримує Лукашенка, майже половина – ні.

Майже третина українців після сфальсифікованих виборів у Білорусі і брутальної розправи над протестувальниками продовжує підтримувати невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Згідно з результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протести за вільну Білорусь. Натомість Олександра Лукашенка досі шанує 31,3% респондентів.
Протести мають більшу підтримку респондентів зі Західної України (58,5%) та Центральної (50,6%).
Лукашенка найбільше люблять (очікувано) виборці Юрія Бойка та "ОПЗЖ". Опозицію підтримує електорат Петра Порошенка та "Європейської солідарності".
Опитування проводили 12-16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів від 18 років по всій території України, окрім анексованого Криму і окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.
24.09.2020