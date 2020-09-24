Сеул звинувачує Пхеньян у вбивстві південнокорейського чиновника.

Інцидент трапився в районі спірного морського кордону між двома Кореями.

Міністерство оборони Південної Кореї заявляє, що військовики КНДР застрелили і кремували південнокорейського цивільного чиновника. За словами Сеула, співробітник департаменту рибальства пропав з патрульного катера і пізніше був виявлений в північнокорейських водах. Про це повідомила південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap News

За версією Міноборони Південної Кореї, північнокорейці застрелили чиновника, після чого облили тіло пальним і підпалили. У своїх висновках Сеул посилається на численні дані розвідки.

«Ми рішуче засуджуємо цей акт жорстокості й настійно закликаємо Північ дати пояснення і покарати винних. Ми також застерігаємо Північну Корею, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на ній», – заявив генерал-лейтенант Ан Йон Хо з Об'єднаного комітету начальників штабів південнокорейських збройних сил на брифінгу для преси.

Північнокорейські військовики не відповіли на запит Сеула про надання інформації, повідомили представники Міністерства оборони Південної Кореї.

Раніше повідомляли, що 47-річний співробітник Міністерства океанів і рибальства, ім'я якого не називали, пропав в понеділок, 21 вересня, під час чергування на патрульному катері біля прикордонного південнокорейського острова Йонпхьон.