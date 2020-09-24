Число активних носіїв ковіду перевищило 100 тисяч в Україні.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 3372 нових випадки коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 188 106. Офіційно в Україні 100 891 активний діагноз COVID-19.
Про це йдеться у даних, поширених у четвер Радою національної безпеки та оборони.
Найбільше добових випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Києві (330), Дніпропетровській (298), Харківській (285), Тернопільській (265) і Львівській (205) областях.
Упродовж доби зафіксовано 52 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 3757.
Найбільша кількість активних носіїв хвороби – у Києві (14 183), на Львівщині (12 250) та на Харківщині (11 579).
24.09.2020