Німецька прокуратура розслідує загибель пацієнтки внаслідок атаки російських гакерів.

Університетська клініка Дюссельдорфа два тижня була частково паралізована внаслідок кібератаки.

 

 

У Німеччині розслідують напад російських гакерів на університетську клініку Дюссельдорфа. Це перший випадок, коли внаслідок кібератаки загинула пацієнтка. Про це повідомила німецька телерадіокомпанія WDR.

 

Напад гакерів на лікарню стався ще 10 вересня: доступ до 30 серверів був зашифрований. Повідомляють, що конкретно в цьому випадку був використаний вірус-шифрувальник DoppelPaymer, який неодноразово застосовувала в усьому світі проти фірм та інститутів група російських гакерів. Зловмисники залишили на одному з зашифрованих серверів послання з вимогою розпочати з ними контакт.

 

Найбільша клініка Дюссельдорфа виявилася частково паралізованою майже на два тижні і лише в середу, 23 вересня, відновила прийом невідкладних пацієнтів.

 

Летальний випадок стався в ніч на 12 вересня. Через виведення з ладу деяких критично необхідних систем пацієнтку літнього віку довелося перевозити з Дюссельдорфа до сусіднього Вупперталя. Перевезення зайняло годину, це зволікання, на думку експертів, і стало критичним для життя пацієнтки.

 

Відтак, окрім підозри в спробі вимагання та комп'ютерного саботажу, прокуратурі федеральної землі Північний Райн-Вестфалія належить з'ясувати, чи можна вважати це ненавмисним вбивство, відповідальність за яке нестимуть гакери, чиї сліди ведуть до Росії. 

 

Це перший випадок в Німеччині, коли напад гакерів на об'єкт так званої критичної інфраструктури призвів до людських жертв. Також слід врахувати наслідки для тих, кому довелося перенести заплановані операції чи амбулаторне лікування.

24.09.2020

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