В Україні за добу – 3,5 тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 3497 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 184 734.

Про це йдеться в даних, поширених у середу Радою національної безпеки та оборони.

Найбільше добових випадків виявили у Харківській області – 403. На Тернопільщині – 337 хворих, у Києві – 307, на Одещині – 287, на Львівщині – 252.

Минулої доби зафіксували 53 смерті. Загальне число летальних випадків зросло до 3705.

Наразі в Україні 99 359 активних випадків коронавірусної хвороби (+1665 за добу). Найбільше – в Києві (13 962), у Львівській (12 180) та Харківській (11 345) областях.