В Україні за добу – 3,5 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 3497 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 184 734.

 

Про це йдеться в даних, поширених у середу Радою національної безпеки та оборони.

 

Найбільше добових випадків виявили у Харківській області – 403. На Тернопільщині – 337 хворих, у Києві – 307, на Одещині – 287, на Львівщині – 252.

 

Минулої доби зафіксували 53 смерті. Загальне число летальних випадків зросло до 3705.

 

Наразі в Україні 99 359 активних випадків коронавірусної хвороби (+1665 за добу). Найбільше – в Києві (13 962), у Львівській (12 180) та Харківській (11 345) областях.

 

23.09.2020

До теми

Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20 | | Штука
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20 | | Наука
Львів з іншого погляду
Іван Городиський
У відповідь Юрію Винничуку: хочемо ми цього чи ні, але іноземні автори книг, у яких йдеться про історію Львова чи України, черпають думки та факти із джерел, які є для них доступні.
21.09.20 | | Дискурси
Оксана Линів  відкриє Байройт-2021
Честь відкривати Ваґнерівський фестиваль у 2021 році прем’єрою «Летючого Голландця» отримала відома українська диригентка Оксана Линів, яка стане першою жінкою-диригентом в 145-літній історії Байройтського театру.
20.09.20 | | Штука
Фройд: культура зґвалтованої психіки
Олександр Фільц-Павенцький
Позаземська душа Зиґізмунда Яковича Фройда у львівський Рік культури каже: «Поґвалтована психіка мститься не на насильниках, а на собі самій»
20.09.20 | | Дискурси
На шляху ковідоносному
Юрій Андрухович
Обираючи собі таку владу минулого року, ці люди ризикувати власним здоров’ям не збирались. Тим болючішою для них виявиться наша дійсність.
18.09.20 | | Дискурси
Філософія сміху
Чимало людей вважають філософію кумедною. Але й гумор має в собі щось філософське. Філософ Матіас Маркус розмірковує, як виникає гарний жарт.
18.09.20 | | Наука
Чи потрібен повторний локдавн?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Друга хвиля коронавірусу змушує відновлювати карантинні обмеження. Чи не завдасть це більшої шкоди суспільству, ніж сама пандемія? Науковці аналізують коронадосвід
18.09.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.