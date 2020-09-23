Саміт ЄУ перенесено через коронавірус.

Президент Європейської ради перебуває на самоізоляції.

Саміт Європейської Унії відтерміновано. Про це у вівторок, 22 вересня, повідомив на своїй сторінці в Twitter речник президента Ради ЄУ Шарля Мішеля – Баренд Лейтс (Barend Leyts). За його словами, це викликано вимушеним тимчасовим відходом Мішеля на карантин. Лейтс уточнив, що Шарль Мішель «на початку минулого тижня перебував у тісному контакті» з одним з працівників служби безпеки, чий тест на коронавірус дав позитивний результат.

За словами Лейтса, президент Європейської ради регулярно проходить тестування на COVID-19 (востаннє це було в понеділок, 21 вересня) і результат був негативним. Однак бельгійські правила протидії епідемії вимагають його самоізоляції.

Таким чином саміт Європейської Унії, запланований на 24-25 вересня, перенесено на 1-2 жовтня. Глави держав та урядів країн-членів ЄУ планують на ньому розглянути, зокрема, ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального, перемовини щодо угоди про Brexit, проблему зміни клімату, напруженість між Грецією і Туреччиною навколо видобутку енергоносіїв в східній частині Середземного моря. Розгляд та ухвалення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка також передбачено в порядку денному саміту.

Шарль Мішель, провів частину минулого тижня, займаючись човникової дипломатії в зв'язку зі загрозливю ситуацією в східному Середземномор'ї. Він вів перемовини в Туреччині, на Кіпрі, в Атенах і відвідав грецький острів Лесбос, де розташовані табори біженців, котрі намагаються потрапити до Європи.