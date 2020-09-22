Боррель розпочав візит до України з нагадування про антикорупцію.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розпочав свій візит до України – перший з часу вступу на посаду.

Пан Боррель зустрівся з представниками громадянського суспільства і наголосив на важливості незалежних антикорупційних інституцій та судової реформи в Україні.

"Розпочав свій візит до України сьогодні із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту. Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу", – написав Боррель у Twitter.

Жозеп Боррель також мав зустріч із міністром оборони України Андрієм Тараном. Під час розмови йшлося про безпеку та оборонну співпрацю між Україною та ЄС. "Країни EU продовжать повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – прокоментува він.