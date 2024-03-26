За словами Борреля, спецслужби ЄУ та Росії співпрацюють у справі «Крокуса».

Голова європейської дипломатії також запевнив, що Україна жодним чином не причетна до теракту.

Верховний представник Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що спецслужби Росії та Євроунії співпрацюють після теракту в Підмосков'ї. Те, що сталося в концертній залі Crocus City Hall, він назвав «трагедією».

«Служба розвідки (Євроунії – ред.) співпрацює з розвідкою (Росії – ред.), так», – заявив Боррель в етері телеканалу CNN. Голова європейської дипломатії зазначив, що європейська спільнота повинна викрити російського диктатора Владіміра Путіна за його спробу покласти всю провину за недавній теракт у Москві на Україну.

Боррель додав, що не знає конкретної інформації про теракт та його організаторів. В інтерв'ю він сказав, що йому доступні лише відомі всім дані. Проте він запевнив, що вже й цього достатньо, аби бути впевненим, що Україна не пов'язана з терактом.

Водночас Боррель заявив, що «нині як ніколи важливо активізувати» військову допомогу західного блоку для Києва та пришвидшити військові поставки.

Нагадаємо, що теракт у концертній залі Crocus City Hall стався у п’ятницю ввечері, 22 березня. Четверо терористів увірвалися до будівлі та відкрили вогонь по людях, після чого підпалили концертну залу. За даними російської поліції, кількість загиблих наразі сягнула 139 осіб, поранених — до 182. Сімох людей заарештовано за підозрою у підготовці теракту та його виконанні.