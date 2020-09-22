В Україні рекорд добових одужань від ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 2884 нових випадки коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 181 237.

 

Про це йдеться в даних, поширених у вівторок Радою національної безпеки та оборони.

 

Найбільшу кількість добових випадків зафіксували у Харківській (372), Тернопільській (293), Львівській (275), Одеській (233) областях, а також у Києві (270).

 

Минулої доби зафіксовано найвищу за час пандемії кількість одужань – 1717.

 

Упродовж попередньої доби померло 59 людей. Загальне число летальних випадків – 3642.

 

За підсумками 21 вересня, в Україні 97 694 активних випадки коронавірусної хвороби. Офіційно найбільше носіїв хвороби у Києві (13 774), у Львівській (12 078), Харківській (10 949) та Одеській (9201) областях.

 

22.09.2020

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