ЄУ надалі не вдається запровадити санкції проти Лукашенка.

Всі рішення продовжує ветувати Кіпр, домагаючись антитурецьких санкцій.

На понеділковій зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн-членів Європейської Унії в Брюсселі так і не було досягнуто остаточної згоди щодо санкцій проти владного режиму в Білорусі. «На жаль, ми не змогли ухвалити рішення про санкції за порушення прав людини через шантаж держави-члена. Це поганий сигнал для білорусів, наших суспільств і всього світу», – повідомив у мережі Twitter глава МЗС Латвії Едґар Рінкевичс (Edgars Rinkēvičs).

Верховний представник ЄУ зі зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель підтвердив повідомлення, що питання санкцій проти Мінська знову завалено. «Міністри обговорили санкції. І хоча є чітка воля щодо їхнього ухвалення, зробити це сьогодні виявилося неможливим», – цитує слова Борреля телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Санкції проти Білорусі блокує Кіпр, який в обмін на свою згоду домагається введення Євроунією санкцій проти Туреччини – за розвідку нею газу в спірних водах східного Середземномор'я. Остання зустріч очільників дипломатії не принесла зрушення з мертвої точки, а це означає, що цим питанням європейські лідери займуться вже на дводенному саміті, який почнеться в четвер, 24 вересня.

Список унійних санкцій проти владного режиму в Білорусі, у якому фігурує приблизно 40 прізвищ, уже попередньо узгодили експерти, але виникли проблеми на політичному рівні – і спочатку амбасадори, а тепер і міністри не змогли ухвалити дієвих рішень. Документ не може набути чинності вже близько двох тижнів, оскільки рішення про це має бути ухвалено одноголосно всіма 27-ма країнами-членами ЄУ.