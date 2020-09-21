Суд заарештував народного депутата Юрченка.

 

Вищий антикорупційний суд ухвалив узяти під варту народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн грн.

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Юрченка Олександра Миколайовича, 23.07.1988 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.11.2020 у межах строку досудового розслідування. Взяти підозрюваного... під варту у залі суду. Визначити Юрченку Олександру Миколайовичу розмір застави у розмірі 1428 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 млн 1 тис. 656 грн", – оголосила суддя.

 

Сторона обвинувачення вимагала обрати Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням як альтернативи застави у розмірі 6,5 млн грн.

 

Сам Олександр Юрченко під час свого виступу у ВАКС заявив, що він не має стосунку до злочину, який йому інкримінують.

 

“Жодного відношення до того, що подається у матеріалах досудового розслідування, я не маю. Ніякі кошти я не брав, нікого до надання мені якихось коштів я не підбурював, про що свідчать і підтверджують ті обшуки, які у мене були проведені абсолютно у всіх місцях. Нічого органи досудового розслідування не знайшли”, – сказав депутат.

 

Його версія: колізія із нібито наданням йому неправомірної вигоди за внесення поправок до закону виникла через те, що в країні багато років не вирішується проблема поводження з побутовими відходами і немає профільного законодавства. У цьому, як стверджує Юрченко, мають інтерес різні групи впливу, які “не сплачують коштів державі і отримують надприбутки”.

 

“У попередні скликання парламенту ці групи впливу були зацікавлені, щоб закон не виходив у зал. Цього разу, коли законодавство вийшло на друге читання, почали робити провокації і чинити тиск через ЗМІ”, – виправдовується парламентар.

 

21.09.2020

До теми

Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20 | | Штука
Кераміка як пристрасть
Марта Гартен
Жодних самоповторів, вичовганих кліше, стилістичного упізнавання з першого погляду, жодної комфортної закубленості в  окресленому ареалі побутування. Присутність несподіванки простежується як загалом у концептному проектуванні тематично дослідницьких експозицій, так і зокрема в кожному творі Ганни Друль.
21.09.20 | | Штука
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20 | | Наука
Оксана Линів  відкриє Байройт-2021
Честь відкривати Ваґнерівський фестиваль у 2021 році прем’єрою «Летючого Голландця» отримала відома українська диригентка Оксана Линів, яка стане першою жінкою-диригентом в 145-літній історії Байройтського театру.
20.09.20 | | Штука
Ловлення комет вудкою
Василь МАХНО
«Вони ж раз на життя з’являються» «І таке  –  звичайно – трапляється тому й зрідка я їх ловлю»
19.09.20 | | Дискурси
Філософія сміху
Чимало людей вважають філософію кумедною. Але й гумор має в собі щось філософське. Філософ Матіас Маркус розмірковує, як виникає гарний жарт.
18.09.20 | | Наука
Чи потрібен повторний локдавн?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Друга хвиля коронавірусу змушує відновлювати карантинні обмеження. Чи не завдасть це більшої шкоди суспільству, ніж сама пандемія? Науковці аналізують коронадосвід
18.09.20 | | У світі
Black Sabbath «Paranoid» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Надзвичайно яскрава і знакова група, предтеча Doom року, Dead і Black металу і всякого загадкової, магічної, містичної чортівні
18.09.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.