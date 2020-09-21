Суд заарештував народного депутата Юрченка.

Вищий антикорупційний суд ухвалив узяти під варту народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн грн.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Юрченка Олександра Миколайовича, 23.07.1988 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.11.2020 у межах строку досудового розслідування. Взяти підозрюваного... під варту у залі суду. Визначити Юрченку Олександру Миколайовичу розмір застави у розмірі 1428 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 млн 1 тис. 656 грн", – оголосила суддя.

Сторона обвинувачення вимагала обрати Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням як альтернативи застави у розмірі 6,5 млн грн.

Сам Олександр Юрченко під час свого виступу у ВАКС заявив, що він не має стосунку до злочину, який йому інкримінують.

“Жодного відношення до того, що подається у матеріалах досудового розслідування, я не маю. Ніякі кошти я не брав, нікого до надання мені якихось коштів я не підбурював, про що свідчать і підтверджують ті обшуки, які у мене були проведені абсолютно у всіх місцях. Нічого органи досудового розслідування не знайшли”, – сказав депутат.

Його версія: колізія із нібито наданням йому неправомірної вигоди за внесення поправок до закону виникла через те, що в країні багато років не вирішується проблема поводження з побутовими відходами і немає профільного законодавства. У цьому, як стверджує Юрченко, мають інтерес різні групи впливу, які “не сплачують коштів державі і отримують надприбутки”.

“У попередні скликання парламенту ці групи впливу були зацікавлені, щоб закон не виходив у зал. Цього разу, коли законодавство вийшло на друге читання, почали робити провокації і чинити тиск через ЗМІ”, – виправдовується парламентар.