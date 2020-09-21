Єврейська община України подякувала за організацію святкування Рош Гашана.

Об'єднана єврейська община України висловила подяку всім структурам та організаціям, залученим до організації та проведення безпечного святкування Рош Гашана в Умані.

Про це йдеться в заяві ОЄОУ, що її публікує УНІАН.

Представники ОЄОУ відзначили, що свято пройшло спокійно, не було зафіксовано правопорушень, а зону паломництва контролювали в цілях безпеки.

Зокрема, громада дякує Міністерству внутрішніх справ та всьому особовому складу, залученому до забезпечення порядку: Патрульній поліції, Поліції спеціального призначення, Поліції діалогу, Національній гвардії, а також Службі безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, медикам та комунальним службам Умані, які працювали в посиленому режимі, дбаючи про безпеку та громадський порядок в зоні паломництва в період Рош Гашана.

Як зазначили в ОЄОУ, святкування пройшло успішно в рамках, які були можливі з урахуванням епідситуації.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів обмежив доступ до Умані на час Рош Гашана. Дії українського уряду підтримала офіційна влада Ізраїлю.

Кілька тисяч хасидів спробували пробратися до Умані через Білорусь, але не змогли перетнути кордон.