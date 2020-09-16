Україна не відкриє кордонів для хасидів.

Офіс Президента України закликав керівництво Білорусі припинити створювати додаткову напругу на спільному державному кордоні й не поширювати неправдивих обнадійливих заяв для паломників-хасидів.

Про це йдеться в коментарі ОП, поширеному у середу.

"Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", – ідеться у заяві Офісу Президента.

В ОП зазначають, що станом на середу до двох тисяч прочан хасидів перебувають на кордоні між Білоруссю та Україною. Більшість прибули з Ізраїлю, повіривши чуткам про те, що український кордон із Білоруссю нібито відкритий. "Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки", – констатують на Банковій.

В Офісі Президента нагадують білоруській стороні, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

"Також на території нашої держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру. Так само, як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що й масове святкування Рош Гашана за участі тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе", – пояснили в ОПУ.

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся із представниками хасидської спільноти і закликав прочан не провокувати подій на кордоні.

"Щороку місто приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій. Однак світова пандемія COVID-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров’я громадян – понад усе. Ми закликаємо паломників поважати український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави", – сказав Аваков, згідно з повідомленням пресслужби МВС.

Аваков нагадав, що під час пандемії офіційна влада обмежила проведення багатьох інших релігійних заходів та свят. Зокрема, обмеження запроваджували на час Великодніх свят та під час річниці хрещення Русі-України.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко натомість заявив: фактично прочан-хасидів попросту ошукали, коли поширювали неправдиві відомості про можливість перетнути кордон.

"Ті люди, які виманили обманним шляхом до Білорусі представників релігійного напряму хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, – ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення. Вони були фактично ошукані й виманені до Білорусі. Але в нас немає підстав пропускати цих громадян в Україну", – сказав Геращенко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".