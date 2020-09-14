В Умані конфлікт між містянами та хасидами – не пускають до мостівки.

В Умані знову конфлікт між місцевими мешканцями та хасидами – цього разу через будівництво синагоги. У понеділок люди заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі.

Про це повідомляє Hromadske.

Конфлікт триває через збудовану у 2017 році синагогу. Місцеві стверджують, що її побудували з порушенням будівельних норм, відтак у помешканнях довкола потріскалися стіни. Вони певні, що під час будівництва частину їхньої території захопили.

Крім того, вони скаржаться на небезпечний неогороджений трансформатор, котрий ніби загрожуватиме дітям.

У понеділок місцеві мешканці заблокували вантажним авто з дровами проїзд до вигрібної ями та не пропускали асенізаторську машину, замовлену хасидами.

У синагозі проживає приблизно сто паломників. Вони запевнили журналістів, що синагога збудована законно, у них є всі документи. На думку вірян, мешканці вмисно нагнітають конфлікт.

Натомість люди заперечують, що мають конфлікт на релігійній основі. Але зазначають: їхня мета – щоб паломники не жили в "незаконній і небезпечній" синагозі, та компенсували збитки.