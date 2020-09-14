В Умані конфлікт між містянами та хасидами – не пускають до мостівки.

 

В Умані знову конфлікт між місцевими мешканцями та хасидами – цього разу через будівництво синагоги. У понеділок люди заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі.

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

 

Конфлікт триває через збудовану у 2017 році синагогу. Місцеві стверджують, що її побудували з порушенням будівельних норм, відтак у помешканнях довкола потріскалися стіни. Вони певні, що під час будівництва частину їхньої території захопили.

 

Крім того, вони скаржаться на небезпечний неогороджений трансформатор, котрий ніби загрожуватиме дітям.

 

У понеділок місцеві мешканці заблокували вантажним авто з дровами проїзд до вигрібної ями та не пропускали асенізаторську машину, замовлену хасидами.

 

У синагозі проживає приблизно сто паломників. Вони запевнили журналістів, що синагога збудована законно, у них є всі документи. На думку вірян, мешканці вмисно нагнітають конфлікт.

 

Натомість люди заперечують, що мають конфлікт на релігійній основі. Але зазначають: їхня мета – щоб паломники не жили в "незаконній і небезпечній" синагозі, та компенсували збитки.

 

14.09.2020

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