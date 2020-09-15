Кількасот хасидів заблокували кордон при спробі в'їхати в Україну з Білорусі.

 

Станом на ранок вівторка при пункті пропуску "Нові Яриловичі" на українсько-білоруському кордоні перебувало кількасот хасидів. Вони прагнуть потрапити на святкування Рош Гашана, незважаючи на карантинну заборону офіційного Києва.

 

Про це у вівторок вранці повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

 

 

"Станом на сьогоднішній ранок, згідно з наявною в ДПСУ інформацією, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції", – зазначили в ДПСУ.

 

Рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі" наразі обмежено. "Прибулі іноземці, фактично, перебувають на проїзній частині, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян", – поскаржилися українські прикордонники.

 

Згідно з інформацією Офісу Президента України, станом на 7:00 вівторка на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян. Вранці Володимир Зеленський відбув нараду з цього приводу із головою ДПСУ Сергієм Дейнеко.

 

Вночі Дейнеко особисто їздив до Нових Ярилович, аби провести переговори із паломниками і донести рішення уряду про заборону в’їзду іноземців до України до 28 вересня.

 

"Кожна держава має свої закони. І обов’язок кожного громадянина як України, так і іноземців – дотримуватися цих законів", – сказав Дейнеко, наголосивши на неприпустимості порушення кордону.

 

 

Прикордонна служба запевняє, що в Нових Яриловичах перебувають "необхідні резерви ДПСУ". До кордону скеровано групи з Національної поліції та Національної гвардії.

 

Офіс Президента інформує: за 700 метрів від лінії кордону встановлено заслін. Для контролю ситуапції залучили вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 та безпілотні комплекси .  "У Держприкордонслужби достатньо сил і засобів для надійної охорони державного кордону", – запевнили на Банковій.

 

Водночас, прикордонники очікують прибуття й нових груп. З боку кордону на Чернігівщині чекають тисячі осіб, Житомирщині – до 700, а у Волинській області – до 1,5 тисячі прочан.

 

Посольство Ізраїлю поінформоване про перебіг подій. Хасидів забезпечують водою й кошерною їжею.

 

15.09.2020

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