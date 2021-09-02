До Умані на празник Рош га-Шана приїде 50 тисяч паломників.

До Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шана прибули понад 600 поліціянтів та 200 військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє сектор комунікації черкаського управління Національної поліції.

"Більш як 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією поліції, з 1 по 6 вересня на територію Умані прибуде 23 500 хасидів. Цього року, за попередніми підрахунками, очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу.

У п'ятницю в Україну прибуде делегація у складі 11 поліціянтів із Ізраїлю, які нададуть українським колегам допомогу у забезпеченні публічної безпеки та порядку.

Зазначається, що зведений загін налічує 635 працівників поліції з Дніпропетровської, Житомирської, Вінницької, Київської та Черкаської областей. Правоохоронці перебуватимуть в Умані до 11 вересня.

Згідно з повідомленням управління ДСНС України у Черкаській області, в Умані розгорнули зведений загін рятувальників. Його чисельність становить 116 осіб, які диспонують 29 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 6-8 вересня.