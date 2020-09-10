В Умані хасиди намагалися знести конструкції біля могили Рабі Нахмана.

В Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана. Огорожу встановили з метою дотримання карантину – її потрактували як перепону.

Про це повідомила речниця поліції Черкащини Зоя Вовк у коментарі "Суспільному".

Зі слів речниці, паломники приїхали з Харкова. Вони мешкають в Україні. Чоловіки ствердили, що їм не сподобалося металеве огородженння, бо чулися обмеженими.

На двох найбільш активних осіб, організаторів акції, склали матеріали за статтею 153 Кодексу про адміністративні правопорушення (хуліганство).

Відео з бунтом хасидів у четвер, 10 вересня, опублікував telegram-канал Pavlovsky News.