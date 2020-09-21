Найбільші банки світу причетні до відмивання грошей – випливає з досьє FinCEN.

Авторитетні фінансові установи дозволяли аферистам перекидати мільйони доларів незаконно надбаних грошей цілим світом.

Резонансна публікація даних про підозрілі банківські операції з секретного досьє Управління США з протидії фінансовим злочинам (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) в неділю, 20 вересня, зачепила багато світових фінансових велетнів. З документа випливає, що підозрілі операції проводили, зокрема: німецький Deutsche Bank, британські HSBC і Standard Chartered, американський JP Morgan тощо. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Секретні файли FinCEN в 2019 році опинилися в розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News. Потім близько 400 журналістів з 88 країн майже півтора року аналізували дані досьє. Автори розслідування встановили, що відомі банки з усього світу грають вирішальну роль в легалізації незаконних коштів, незважаючи на суворі правила, які стосуються банківської діяльності. Кілька найбільших банків світу давали можливість злочинцям перекидати брудні гроші цілим світом, випливає з досьє. Йдеться про транзакції на загальну суму близько двох трильйонів доларів.

Найбільш угрузлим у ці злочинні схеми виявився Deutsche Bank. 1,09 трлн євро припали на сумнівні операції, здійснені через його філії. Глобальна інфраструктура найбільшого банку планети використовувалася для відмивання грошей протягом тривалішого періоду і в ширших масштабах, ніж вважали раніше. Тим часом служби безпеки банку не виконували своїх функцій.

Цікаво, що багато транзакцій, спрямованих на відмивання «брудних грошей», були здійснені через московську філію Deutsche Bank. Причому це реалізовувалося через компанію, яку пов'язують з кузеном російського президента Володимира Путіна – Ігорем Путіним.