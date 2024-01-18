У ЄE заборонять розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро.

Ці заходи, зокрема, мають на меті позбавити російських олігархів можливостей обійти санкції Євроунії.

 

 

У Європейській Унії заборонять розраховуватися готівкою на суми понад 10 тисяч євро. Відповідної домовленості щодо боротьби з відмиванням грошей у четвер, 18 січня, досягли представники Європейського Парламенту та країн-членів Євроунії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Припис діятиме в усіх країнах Європейської Унії і повинен закрити лазівки, що залишаються, в національних законодавствах.

 

Крім того, продавців предметів розкоші зобов'яжуть перевіряти особи своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі операції. Суворіші правила серед іншого будуть застосовуватися у сфері продажів коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків та яхт.

 

Під дію нової норми потраплять і заможні футбольні клуби, як-от мюнхенська «Баварія» або дортмундська «Боруссія». У професійному футболі часто відбуваються багатомільярдні інвестиції з третіх країн, тому він вважається можливим шляхом відмивання грошей у Європі.

 

Окрім того, влади країн-членів ЄУ повинні будуть ретельніше відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції надбагатих людей, які мають активи понад 50 млн євро. Власники компаній, які тримають щонайменше чверть акцій, підлягатимуть реєстрації на всій території ЄУ. Ці заходи, зокрема, мають на меті позбавити російських олігархів можливостей обійти санкції Євроунії.

 

За словами головного перемовника Європарламенту, фінського політика-соціалдемократа Ееро Гейнялуоми (Eero Heinäluoma), посилення правил боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти, банки, а також з боку олігархів та футбольних клубів «назріло вже давно», а єдині норми в ЄУ мають закрити лазівки у національних законодавствах.

 

Як передбачається, нова норма набуде чинності 2029 року. Відповідальність за її дотримання нестимуть національні уряди в координації з новим Європейським відомством боротьби з відмиванням грошей (AMLA). Рішення про те, де розташовуватиметься його штаб-квартира, буде ухвалено 2024 року. ФРН пропонує розмістити це відомство у Франкфурті-на-Майні.

18.01.2024

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