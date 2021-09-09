У Міністерстві фінансів Німеччини проходять обшуки.

Вони пов’язані зі справами щодо відмивання «брудних грошей» і фінансування тероризму.

Поліція і прокуратура міста Оснабрюка в Німеччині влаштувала зі самого ранку четверга, дев’ятого вересня, обшуки в кабінетах окремих чиновників Міністерства фінансів Німеччини в Берліні. Про це повідомляє часопис Der Spiegel на своєму сайті.

Рейд шістьох працівників прокуратури та чотирьох поліціянтів спрямований проти окремих співробітників Підрозділу фінансової розвідки (Financial Intelligence Unit – FIU) – спеціального підрозділу митниці, який займається боротьбою з економічними злочинами.

За даними часопису, відомство ще 2018 року отримало повідомлення про підозрілу транзакцію до Африки на мільйони євро, яка, евентуально, була спрямована на фінансування тероризму, торгівлю зброєю чи наркотиками. FIU взяло до відома цей сигнал, але не скерувало його до відповідних правоохоронних органів. Тому німецький банк, який надав інформацію, не зміг зупинити підозрілий платіж.

З 2018-го до 2020-го працівники FIU, імена яких не розголошуються, некоректно надали правоохоронцям вісім звітів про відмивання грошей. У поліції підозрюють, що в ході розслідування, яке розпочалося в лютому 2020 року, можуть бути виявлені тисячі ймовірних справ про корупцію.

Експерти прогнозують, що ця справа може негативно відобразитися на рейтингу найімовірнішого кандидата в бундесканцлери Німеччини, соціалдемократа Олафа Шольца (Olaf Scholz). Адже саме до його відповідальності як міністра фінансів належить тема боротьби з відмиванням «брудних грошей» і підозрілими транзакціями.