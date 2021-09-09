У Міністерстві фінансів Німеччини проходять обшуки.

Вони пов’язані зі справами щодо відмивання «брудних грошей» і фінансування тероризму.

 

 

Поліція і прокуратура міста Оснабрюка в Німеччині влаштувала зі самого ранку четверга, дев’ятого вересня, обшуки в кабінетах окремих чиновників Міністерства фінансів Німеччини в Берліні.  Про це повідомляє часопис Der Spiegel на своєму сайті.

 

Рейд шістьох працівників прокуратури та чотирьох поліціянтів спрямований проти окремих співробітників Підрозділу фінансової розвідки (Financial Intelligence Unit – FIU) – спеціального підрозділу митниці, який займається боротьбою з економічними злочинами.

 

За даними часопису, відомство ще 2018 року отримало повідомлення про підозрілу транзакцію до Африки на мільйони євро, яка, евентуально, була спрямована на фінансування тероризму, торгівлю зброєю чи наркотиками. FIU взяло до відома цей сигнал, але не скерувало його до відповідних правоохоронних органів. Тому німецький банк, який надав інформацію, не зміг зупинити підозрілий платіж.

 

З 2018-го до 2020-го працівники FIU, імена яких не розголошуються, некоректно надали правоохоронцям вісім звітів про відмивання грошей. У поліції підозрюють, що в ході розслідування, яке розпочалося в лютому 2020 року, можуть бути виявлені тисячі ймовірних справ про корупцію.

 

Експерти прогнозують, що ця справа може негативно відобразитися на рейтингу найімовірнішого кандидата в бундесканцлери Німеччини, соціалдемократа Олафа Шольца (Olaf Scholz). Адже саме до його відповідальності як міністра фінансів належить тема боротьби з відмиванням «брудних грошей» і підозрілими транзакціями.

09.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ваґю стейк із 3D-принтера
Японські учені в лабораторії створили яловичину зі структурою ваґю.
09.09.21 | | Наука
Деукраїнізація Сяніцького повіту. II.
Тарас Радь
До сумних роковин виселення українців із Закерзоння – заключна частина дослідження про історію деукраїнізації Сяніччини
08.09.21 | | Минуле
Ангели люблять читати
Юлія ОВСЯНИК  
Перша Книжкова толока у Миколаєві без її ініціаторки і натхненниці Люби Хомчак. Відтепер захід матиме її ім’я
08.09.21 | | Галичина
Мінлива сучасність і садок вишневий
Ольга Полюхович
Діброва показує різні стратегії прочитання, розкодовуючи таємниці мистецького світу Шевченка, хоча для Шевченкової поетичної уяви логіка загального ужитку може не спрацьовувати, попереджає автор книжки «Свіжим оком».
08.09.21 | | Штука
Освітня платформа для практиків культури
Кафедра культурології УКУ спільно з Інститутом стратегії культури за підтримки Львівської міської ради оголошує початок конкурсного відбору на освітню платформу “Майстерня практиків культури”. Дедлайн : 25 вересня 2021 року.
07.09.21 | | Штука
«Високий Замок» Станіслава Лема
Войцех Орлінський
Фраґмент біографічної книжки про Лема. Це не тільки біографія, а й драматична й чесна розповідь про складну історію Центрально-Східної Європи, у якій одне з чільних місць посідає Львів
07.09.21 | | Минуле
Ніч радіо
Андрій ЛЮБКА
Натхнення – це насправді надхнення, тобто те, як ми осіннього вечора можемо зібратися разом в одній просторій залі і надихати так, щоб усім стало тепло і затишно...
07.09.21 | | Дискурси
Пан Маю-то-десь. Jean-Paul Belmondo (1933-2021)
Легенда французького кіно. Мав шарм пофігіста, був іконою Нової хвилі, французьким Джеймсом Діном і Гамфрі Боґартом в одному тілі. В серпні мав другий інсульт.
07.09.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.