FinCEN-files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва та Коломойського.

Серед двадцяти перших фіґурантів публікації про сумнівні банківські операції з секретного досьє Управління США з протидії фінансовим злочинам (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), оприлюдненої в неділю, 20 вересня, є бізнесмени з України: Дмитро Фірташ, Андрій Клюєв та Ігор Коломойський.

Про це йдеться у повідомленні аґенції "Слідство.Інфо", котра входить до Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists).

"Серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, спливають компанії, пов’язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями. Журналістські розслідування стосовно них будуть публікуватися найближчими днями та тижнями виданнями по всьому світу", – розповіла головна редакторка "Слідства.Інфо" Анна Бабінець.

В одному з перших опублікованих матеріалів, зокрема, йдеться про Пола Манафорта – політтехнолога, який працював і на Віктора Януковича, і на Дональда Трампа. FinCEN зафіксувала рух коштів між компаніями Манафорта і його партнерів, зокрема у вересні 2017-го. Тобто вже після того, як стало відомо про ймовірну причетність чоловіка до відмивання грошей та співпрацю з підозрілими клієнтами й установами.

Окрема історія про можливі фінансові зловживання стосується українського бізнесмена й політика часів президентства Віктора Януковича, одного з найближчих соратників президента-втікача, Юрія Іванющенка. Ідеться про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова, що в Макіївці. Невдовзі після аварії на ній 29 липня 2011 року, яка забрала життя 11 людей, українські аудитори звернули увагу на те, хто постачав обладнання на шахту і взагалі забезпечував оновлення її фізичних активів.

Виявилось, що постачальником обладнання для шахти імені Бажанова була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це й після аварії – так, у грудні 2011-го, згідно з документами FinCEN, Tornatore отримала 5,5 мільйона доларів від ТОВ "Газенерголізинг", яка надавала в користування шахтне обладнання. Наступного дня Tornatore перерахувала 999 994 долари російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. Такі близькі до круглих суми, зазначають у матеріалі, часто є ознакою схем із відмивання грошей.

Схема мала стосунок до бізнесмена Юрія Іванющенка та могла бути пов’язана з компаніями, наближеними до російського державного банку "ВТБ". Юрій Іванющенко, згідно з офіційними повідомленнями, 2014 року залишив країну.

Як писав Z, резонансна публікація даних FinCEN зачепила багато світових фінансових велетнів. З документа випливає, що підозрілі операції проводили, зокрема: німецький Deutsche Bank, британські HSBC і Standard Chartered, американський JP Morgan тощо.

Секретні файли FinCEN в 2019 році опинилися в розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News. Потім близько 400 журналістів, поєднаних Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, майже півтора року аналізували дані. Автори розслідування встановили, що відомі банки з усього світу грають вирішальну роль в легалізації незаконних коштів, незважаючи на суворі правила, які стосуються банківської діяльності. Кілька найбільших банків світу давали можливість злочинцям перекидати брудні гроші цілим світом, випливає з досьє. Йдеться про транзакції на загальну суму близько двох трильйонів доларів.