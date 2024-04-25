Європарламент заборонив готівкові платежі на понад 10 тисяч євро.

Схвалено нові правила боротьби з відмиванням грошей в ЄУ.

 

 

Європейський Парламент у середу, 24 квітня, схвалив нові загальноєвропейські правила боротьби з відмиванням грошей, покликаних закрити лазівки у національних законах. Вони посилюють контроль за торгівлею предметами розкоші, пожертвуваннями футбольним клубам, операціями з криптовалютою та оплатою готівковими коштами. Про це повідомив телеканал Euronews. Зокрема, відповідний законопроєкт передбачає заборону здійснювати готівкові платежів на суму понад 10 тисяч євро.

 

«Брудні гроші фінансують жахливі злочини. Існує абсолютна необхідність значно покращити поточну ситуацію», – заявила перед голосуванням єврокомісарка з фінансових питань Мерід МакҐіннесс (Mairead McGuinness).

 

Деякі законодавці стверджували, що це напад на фінансову свободу. «Тримайте руки подалі від нашої готівки та наших цифрових валют. Ми, пірати, кажемо “ні” цьому повзучому фінансовому позбавленню прав», — звернувся до законодавців Патрік Браєр (Patrick Breyer) з Німецької піратської партії.

 

Врешті за законопроєкт проголосували 482 євродепутати, проти – 47.

 

Крім заборони розрахунків готівкою на великі суми, нові норми передбачають, що продавці предметів розкоші повинні перевіряти особистість своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі операції. Посилення правил торкнеться серед іншого продажу коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків та яхт тощо.

 

Під дію нової норми підпадуть і заможні футбольні клуби, такі як мюнхенська «Баварія» чи дортмундська «Борусія». У професійному футболі нерідкі багатомільярдні інвестиції з третіх країн, тому він вважається евентуальним шляхом відмивання грошей у Європі.

 

Новий закон передбачає створення довгообіцяної Аґенції ЄУ з питань боротьби з відмиванням грошей. Після довгих дебатів, вирішили, що центральний осідок цієї установи розташується у Франкфурті-на-Майні. Його 400 співробітників безпосередньо здійснюватимуть контроль над «брудними грошима» в чотирьох десятках найбільших фінансових установах Унії.

25.04.2024

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