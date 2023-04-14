Молдовського олігарха Ілана Шора засуджено заочно до 15 років в’язниці.

Створена ним партія стала провідною проросійською силою в Молдові.

 

 

У Республіці Молдова затверджено вирок депутатові й олігарху Ілану Шору, лідерові опозиційної партії власного імені – «Шор». Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md. Апеляційна палата залишила в силі попередній вирок, коли Шора, який переховується від правосуддя, засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв за звинуваченням у шахрайстві й відмивання грошей.

 

Ілана Шора засудили ще 2015 року в справі про «крадіжку мільярда». Суд ухвалив, що вирок набуде чинності, коли стане остаточним. Справа потрапила на розгляд до Апеляційної палати Кишинева. Судові слухання неодноразово відкладали. У 2019 році, після зміни влади в Молдові, Ілан Шор утік з країни. За деякими даними, він перебуває в Ізраїлі.

 

«Правосуддя нарешті перемогло в нашій країні. Апеляційна палата засудила Шора до 15 років ув'язнення. Де б він не відбував покарання, в Ізраїлі чи Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави — це 5 млрд леїв. Вирок Апеляційної палати остаточний та оскарженню не підлягає», — заявила голова парламентської комісії з юридичних питань, призначень та імунітету Олеся Стамате (Olesea Stamate). Вона уточнила, що йдеться лише про одну справу проти Шора, і судам ще доведеться ухвалити рішення щодо інших.

 

«Шор проведе 15 років ув'язнення за крадіжку мільярда, а його активи конфіскують. Це рішення сьогодні ухвалила Апеляційна палата. Ми цього просили, щоб перемогла народна справедливість. Цього вимагали громадяни – щоб закон було приведено в дію і ті, хто вкрав, повернули гроші», – так прокоментувала вирок президентка Молдови Мая Санду на своїй сторінці у Facebook.

 

Слідчі органи Молдови встановили, що Шор – один із основних учасників та бенефіціарів розкрадання мільярда доларів із банківської системи Молдови у 2014 році. Шор був акціонером двох банків у країні, які пізніше було ліквідовано. Серед співучасників найбільшого в історії Молдови розкрадання також фігурує олігарх-утікач, колишній віцеголова молдовського парламенту, медіамагнат Влад Плахотнюк.

 

Тим часом партія «Шор», створена Іланом Шором, стала в Молдові провідною опозиційною силою проросійського спрямування. Це сталося на тлі падіння рейтингів місцевих комуністів і соціалістів. Останні багатотисячні мітинги з вимогою відставки чинної проєвропейської влади Молдови ініційовані саме партією «Шор».  Найближчими місяцями Конституційний суд Молдови розгляне на запит уряду законопроєкт про заборону партії «Шор» у зв'язку з її непрозорим фінансуванням.

14.04.2023

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