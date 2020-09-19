3,5 тисячі людей померло в Україні від коронавірусу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3240 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число діагностованих захворювань зросло до 172 712.
Про це йдеться в даних, поширених уранці Радою національної безпеки та оборони.
Регіони з найбільшою кількістю активних випадків ковіду
Найбільше добових випадків виявили в Києві – 400. У Тернопільській області зафіксували 311 захворювань, в Одеській – 281, у Львівській – 260, у Харківській – 200.
Минулої зареєстровано 48 летальних випадків. Загалом за час пандемії померло 3516 людей.
19.09.2020