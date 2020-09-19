3,5 тисячі людей померло в Україні від коронавірусу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3240 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число діагностованих захворювань зросло до 172 712.

 

Про це йдеться в даних, поширених уранці Радою національної безпеки та оборони.

 

Регіони з найбільшою кількістю активних випадків ковіду

 

Найбільше добових випадків виявили в Києві – 400. У Тернопільській області зафіксували 311 захворювань, в Одеській – 281, у Львівській – 260, у Харківській – 200.

 

Минулої зареєстровано 48 летальних випадків. Загалом за час пандемії померло 3516 людей.

 

19.09.2020

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