Ловлення комет вудкою

Океану риплять розсохлі шухляди

Я чую вночі ці перепади

тональностей – що заходять у дім

у вересневій концертній залі

звуки які снопами зв’язали

і залишили на чорній стерні

Я чую як небо метуть комети

і запальничками для сиґарети

вигорають – Симфонічний концерт

залишається в дереві крісел

в оксамитній оббивці – прісно

тобто зв’язує їх цемент

Я чую як достигають сузір’я

немов виноград у часи перемир’я

Я прикладаю до вуха звук

горіхову шкаралущу – грудку

масної землі – беру вудку

і закидаю щосили рук

бо коли пролітають вгорі комети

а у домі риплять паркетом

і столом і горіхом в саду

хтось же мусить впіймати рибу:

а-тональний звук і неточну риму

тому й на веранді сиджу

Тим подрібненим пилом космічним

у скляний або ж керамічний

посуд – трубку – шахту руди

ринву скручену – кишку флейти

залітають на зиму комети

чи до віршів – а ще куди?

То ж сиджу на веранді з вудкою

за горіхом і збитою будкою

роздивляюсь – як світло ллють

«Вони ж раз на життя з’являються»

«І таке – звичайно – трапляється

тому й зрідка я їх ловлю»