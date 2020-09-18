Галицькі хроніки COVID-19: 18 вересня.

 

Станом на 09:00 18 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 40 605 хворих на COVID-19. За минулу добу – 691 новий випадок: 175 – на Івано-Франківщині, 205 – на Львівщині (провели 1889 ПЛР-тестів) та 311 – на Тернопіллі (провели 1024 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано сімнадцять летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині та шість – на Тернопільщині.Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 вересня (09:00): 10 705 випадки, 311 нових

м. Тернопіль – 98 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 20 осіб

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 20 осіб️

Зборівський район – 22 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 22 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 16 осіб

Підгапєцький район – 14 мосіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 вересня (09:00): 17 869 випадки, 205 нових

м. Львів - 59

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

18 вересня (09:00): 12 031 випадків, 175 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

18.09.2020

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