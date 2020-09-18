Галицькі хроніки COVID-19: 18 вересня.

Станом на 09:00 18 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 40 605 хворих на COVID-19. За минулу добу – 691 новий випадок: 175 – на Івано-Франківщині, 205 – на Львівщині (провели 1889 ПЛР-тестів) та 311 – на Тернопіллі (провели 1024 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано сімнадцять летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині та шість – на Тернопільщині.Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 вересня (09:00): 10 705 випадки, 311 нових
м. Тернопіль – 98 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 20 осіб
Бучацький район – 16 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 20 осіб️
Зборівський район – 22 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 22 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 16 осіб
Підгапєцький район – 14 мосіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 вересня (09:00): 17 869 випадки, 205 нових
м. Львів - 59
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 вересня (09:00): 12 031 випадків, 175 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.09.2020