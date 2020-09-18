"Крок до зради": Солдатів штрафуватимуть за відкриття вогню у відповідь.

Міністр оборони Андрій Таран видав наказ, згідно з котрим військовослужбовцям Збройних Сил України недоплачуватимуть за відкриття вогню у відповідь на обстріли бойовиків. Натомість командирів штрафуватимуть за “невиправдані бойові втрати”.

Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, оприлюднивши фотокопію наказу.

Наказ датований 16 вересня. Юрій Бутусов пише, що отримав фотокопію із військових частин, дислокованих у зоні ООС.

До порушень відносяться:

– вчинення військовослужбовцями військового адмінправопорушення або адмінправопорушення;

– наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

– відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.

Бутусов пояснює, що йдеться не про прямі штрафи, а про позбавлення частини щомісячної премії. Винагорода, згідно з наказом, встановлена на рівні 5-18 тис. грн.

Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:

75% – у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;

67% – у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50% – у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;

33% – у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25% у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.

Бутусов назвав наказ №330 "кроком до зради".

“Цей наказ – підстава притягнути до кримінальної відповідальності самого Тарана, президента Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Хомчака, якщо вони наважаться вимагати виконання зрадницьких вимог свого наказу, і якщо вони його негайно не скасують”, – вважає Бутусов.