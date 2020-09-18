Тернопільщина, Харківщина, Одещина – понад 300 випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3228 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 169 472.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у п'ятницю.

Найбільше добових випадків виявили у Харківській (349), Одеській (322) і Тернопільській (311) областях.

У Києві – 291 захворювання, у Львівській області – 205, в Івано-Франківській – 175, у Чернівецькій – 153, у Хмельницькій – 141, у Київській – 134, у Рівненській – 120, у Житомирській – 118, у Дніпропетровській – 112, у Закарпатській – 100.

За добу констатували 68 смертей. Загальне число летальних випадків – 3468.