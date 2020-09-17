Галицькі хроніки COVID-19: 17 вересня.

 

Станом на 09:00 16 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 39 914 хворих на COVID-19. За минулу добу – 803 нові випадки: 179 – на Івано-Франківщині, 234 – на Львівщині (провели 1505 ПЛР-тестів) та 390 – на Тернопіллі (провели 1195 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, чотири – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 вересня (09:00): 10 394 випадки, 390 нових

(за даними ДУ «Тернопільський ОЛЦ – 385)

м. Тернопіль – 113 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 23 особи

Бучацький район – 24 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 29 осіб️

Зборівський район – 25 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 12 осіб

Теребовлянський район – 21 особа

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 21 особа

Шумський район – 16 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 вересня (09:00): 17 664 випадків, 234 нових

м. Львів - 75

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

17 вересня (09:00): 11 856 випадків, 179 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

17.09.2020

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