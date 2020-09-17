Галицькі хроніки COVID-19: 17 вересня.

Станом на 09:00 16 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 39 914 хворих на COVID-19. За минулу добу – 803 нові випадки: 179 – на Івано-Франківщині, 234 – на Львівщині (провели 1505 ПЛР-тестів) та 390 – на Тернопіллі (провели 1195 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, чотири – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 вересня (09:00): 10 394 випадки, 390 нових
(за даними ДУ «Тернопільський ОЛЦ – 385)
м. Тернопіль – 113 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 23 особи
Бучацький район – 24 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 29 осіб️
Зборівський район – 25 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 13 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 12 осіб
Теребовлянський район – 21 особа
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 21 особа
Шумський район – 16 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 вересня (09:00): 17 664 випадків, 234 нових
м. Львів - 75
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 вересня (09:00): 11 856 випадків, 179 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.09.2020