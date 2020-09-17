В Україні 3,5 тисячі випадків ковіду за добу.

Число добових випадків коронавірусної хвороби в Україні досягнуло 3,5 тисяч – за вчора офіційно підтвердили 3584 захворювання.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у четвер.

Майже пів тисячі випадків COVID-19 зафіксували на Харківщині – 483. На Тернопільщині 390 підтверджених діагнозів, у Києві – 379, на Одещині – 325, на Львівщині – 234.

Минулої доби зафіксували 60 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків зросло до 3400.