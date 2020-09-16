Галицькі хроніки COVID-19: 16 вересня.

Станом на 09:00 16 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 39 111 хворих на COVID-19. За минулу добу – 855 нових випадків: 167 – на Івано-Франківщині, 187 – на Львівщині (провели 1669 ПЛР-тестів) та 380 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та семеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 вересня (09:00): 10 004 випадки, 380 нових

м. Тернопіль - 110 осіб

Бережанський район - 25 осіб

Борщівський район - 26 осіб

Бучацький район - 20 осіб

Гусятинський район - 7 осіб

Заліщицький район - 28 осіб

Збаразький район - 27 осіб️

Зборівський район - 33 особи

Козівський район - 5 осіб

Кременецький район - 10 осіб

Лановецький район - 30 осіб

Монастириський район - 10 осіб

Підволочиський район - 12 осіб

Підгаєцький район - 4особи

Тернопільський район - 29 осіб

Чортківський район - 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 вересня (09:00): 17 430 випадків, 187 нових

м. Львів - 77

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

16 вересня (09:00): 11 677 випадків, 167 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.