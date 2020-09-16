Галицькі хроніки COVID-19: 16 вересня.

Станом на 09:00 16 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 39 111 хворих на COVID-19. За минулу добу – 855 нових випадків: 167 – на Івано-Франківщині, 187 – на Львівщині (провели 1669 ПЛР-тестів) та 380 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та семеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 вересня (09:00): 10 004 випадки, 380 нових
м. Тернопіль - 110 осіб
Бережанський район - 25 осіб
Борщівський район - 26 осіб
Бучацький район - 20 осіб
Гусятинський район - 7 осіб
Заліщицький район - 28 осіб
Збаразький район - 27 осіб️
Зборівський район - 33 особи
Козівський район - 5 осіб
Кременецький район - 10 осіб
Лановецький район - 30 осіб
Монастириський район - 10 осіб
Підволочиський район - 12 осіб
Підгаєцький район - 4особи
Тернопільський район - 29 осіб
Чортківський район - 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 вересня (09:00): 17 430 випадків, 187 нових
м. Львів - 77
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 вересня (09:00): 11 677 випадків, 167 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.09.2020