Земля поетів: у Львові готують масштабний літфестиваль.

У Львові 9 та 10 листопада вперше відбуватиметься міжнародний фестиваль "Земля Поетів". Це пів сотні подій, які об’єднають за два дні близько сотні учасників.

"Ми запросили на наш фестиваль поетів усіх поколінь, аби нагадати, що культура – це те, за що точаться війни та триває боротьба. Зрештою, "Земля Поетів" – це наша країна, яка тримається завдяки українському війську. Кожен, хто прийде на поетичний фестиваль, стане частинкою нової важливої традиції. Поети творять націю: сіють важливі українські сенси, які проростають міцною вірою в нашу Перемогу", – відзначає засновниця фестивалю Мар'яна Савка.

"Земля Поетів" у поетичних читаннях, літературних тандемах та музичних перформенсах об’єднає 60 українських поетів і поеток всіх поколінь. Частина із них – діючі військові. Наживо можна буде почути вірші в авторському виконанні від Ігоря Калинця, Юрія Андруховича, Катерини Калитко, Дмитра Лазуткіна, Мар’яни Савки, Юлії Мусаковської, Ярини Чорногуз, Івана Малковича, Маріанни Кіяновської, Артура Дроня, Костянтина Москальця, Гриця Семенчука та інших.

Серед авторів – дев’ять лауреатів Національної премії України ім. Т. Шевченка. А ще на "Землі Поетів" віртуально побуває і Сергій Жадан: читатиме вірші з екрану, бо, з огляду на військову службу, не зможе бути присутнім особисто.

Усі події будуть розділені на п’ять тематичних локацій на !FESTrepublic. Зали отримали імена українських поетів-пророків: "Шевченко", "Франко", "Леся", "Стус" та "Антонич". Зокрема, у "Шевченкові" відбуватимуться наймасштабніші презентації, а також вечірні концерти, а в "Антоничі" аудиторію збиратиме наймолодше покоління поетів та поеток.

Потужну і різноманітну поетичну програму доповнить музична – концерти Юрія Андруховича із "Карбідо", Віктора Морозова і "Четвертого кута", сестер Тельнюк, Соломії Чубай, гуртів "Мертвий півень", "Пиріг і Батіг", "Кому Вниз" та NAZVA.

Фестиваль представить проєкт "Голоси Землі Поетів", створений за партнерства з платформою LitCom, компанією Audiostories та Радіо Культура. Завдяки проєкту, на фестивалі можна буде почути в записі голоси тих, хто вже не з нами: від Ігоря Римарука, Олега Лишеги, Юрка Покальчука до голосів Павла Тичини, Миколи Бажана, Максима Рильського, Володимира Сосюри. А також голоси тих, кого забрала в нас російська агресія: Максима Кривцова, Вікторії Амеліної й Гліба Бабіча. Лунатимуть також записи класичної української поезії у виконанні легендарних артистів, зокрема Тараса Шевченка голосом Марка Кропивницького та Гната Юри, Лесі Українки голосом Наталії Ужвій, Івана Франка голосом Даниїла Антоновича.

До українських авторів приєднаються поети з Польщі, Литви та Хорватії. Зокрема, це Яцек Подсядло й Адам Поморський (Польща), Томіца Байсич та Іван Герцег (Хорватія), Лаурінас Каткус, Марюс Бурокас і Рімас Ужґіріс (Литва).

"Земля поетів" запрошує зустрітися із потужним акторським десантом. Це Ада Роговцева, Катерина Степанкова, Римма Зюбіна, Олексій Гнатковський та Олег Онещак – із власними акторськими перформенсами. Відбудуться й покази двох фільмів: "Чубай. Говорити знову" Михайла Крупієвського і "Вітер зі сходу" Катерини Степанкової (про волонтерські поїздки Ади Роговцевої та інших митців на схід).

У співпраці з Укрзалізницею напередодні старту фестивалю "Земля поетів" у потягу Київ –Львів створять спеціальний "Вагон Поетів", який привезе учасників заходу.

"Земля Поеті" підтримає наших воїнів збором на нічні приціли для 225 окремого штурмового батальйону (мета фестивалю – 350 тисяч гривень). А також кожен охочий може пожертвувати книжки для Публічної бібліотеки Снігурівської міської ради на Миколаївщині (містечко було в окупації).

На два дні "Землі Поетів" – на усі-усі презентації, читання, покази, концерти - діє один квиток. Його можна придбати заздалегідь онлайн. Для воїнів (за наявності посвідчення УБД) та дітей до 12 років (включно) – вхід безкоштовний.