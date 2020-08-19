Онлайн-ярмарок «Форум видавців у Львові» скасували.


Книжковий ярмарок «Форум видавців у Львові» у 2020 році скасували, проте 16-20 вересня в онлайн-форматі відбудеться літературний фестиваль 27 Львівський міжнародний BookForum. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Форуму видавців.

 

Фото: facebook.com/lviv.bookforum

 

Організатори зазначають, що рішення «продиктоване бажанням зберегти добрі стосунки між гравцями ринку» у нинішній «непростий та емоційний момент».

 

Як пояснюють організатори Форуму видавців, вони планували оновити веб-сайт Книжкового ярмарку, створивши на ньому єдиний майданчик для продажу книжок спільно з партнером – онлайн-книгарнею. Усі відвідувачі сайту отримали б можливість скористатися промокодом на знижку для купівлі будь-якої книжки/книжок українських видавництв на одному сайті – онлайн-книгарні партнера ярмарку. Така модель книжкового ярмарку була задумана як компроміс, який міг би допомогти як великим, так і малим видавцям у час кризи.

 

Фото: bookforum.ua

 

Проте не всі гравці ринку виявилися готовими до нового формату. А відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов участі зробила б його неефективним і недоцільним для більшості учасників та відвідувачів. Відтак організатори прийняли непросте рішення – у 2020 році скасувати Книжковий ярмарок.

 

«Водночас ми вважаємо дуже важливою та потрібною відверту розмову між гравцями сектору. Тепер, в умовах економічної кризи та глобальної невизначеності, маємо як ніколи дбати не лише про власні бізнес-інтереси, а й функціонування всієї галузі. Тому Форум видавців готовий ініціювати круглий стіл та зібрати українських видавців та операторів ринку, щоб обговорити моделі взаємодії та правила гри у період кризи», – наголошено в заяві.

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