Два дні музики і віршів: у Львові відбувся потужний літературний фестиваль.

Понад 50 подій, 5 сцен, більше 100 учасників з України, Польщі, Литви та Хорватії: таким був І Міжнародний фестиваль «Земля Поетів» у Львові.

Цими вихідними, 9 та 10 листопада, Львів приймав Міжнародний фестиваль «Земля Поетів», що проходив під гаслом «Поети творять націю». Масштабний дводенний фестиваль охопив п’ять локацій з іменами поетів-пророків - Шевченко, Франко, Леся, Стус і Антонич. Подія, яка відбувалась уперше, має на меті стати невід'ємною частиною творчого простору Львова та української культури загалом.

“Наша земля — це Земля поетів. Наша місія — бути ґрунтом, з якого проростають важливі сенси, — поділилась на відкритті засновниця фестивалю «Земля Поетів» Мар'яна Савка. — Ми робимо цей фестиваль не просто як фестиваль. Це — наш опір і наша боротьба. Це великий шлях, яким ми маємо йти. Кожен український поет є більше, ніж поет, тому що його слово стається дією. Інколи треба бути дуже обережним зі словами. Але насамперед ми маємо мати нашу зброю, наше слово, і ставати завжди із ним в оборону нашої країни, нашої держави, нашої нації”.

Мар'яна Савка, Юрій Андрухович, Ігор Калинець, Катерина Калитко, Дмитро Лазутікн, Іван Малкович, Костянтин Москалець, Ярина Чорногуз, Катерина Міхаліцина, Василь Махно, Маріанна Кіяновська — ці та десятки інших потужних голосів лунали зі сцен “Землі Поетів” протягом двох днів. Важливою складовою фестивалю були також розмови про сенси, теперішнє та майбутнє України, роль поезії у часи війни - за участі українських інтелектуалів Ростислава Семківа, Аліма Алієва, Тетяни Терен, Євгена Глібовицького, Остапа Сливинського, Юрка Прохаська та інших.





Доповненням фестивальної програми стали музичні виступи за участі поетів — гурт «Мертвий півень» співав спільно з Юлією Мусаковською, Мариною Пономаренко та Мар'яною Савкою, «Пиріг і Батіг» - з Катериною Калитко, «Кому Вниз» - під вірші Дмитра Лазуткіна та Ярини Чорногуз. Відбувся також концерт гурту «NAZVA», який також має в репертуарі поезію знаних українських авторів. Окрім цього, гості фестивалю мали можливість послухати концерти Юрія Андруховича із «Карбідо» (Вроцлав), Віктора Морозова із виконнаням легендарної пісні “Вона” на слова Костянтина Москальця, сестер Тельнюк та Соломії Чубай.





До фестивалю “Земля Поетів” долучились і відомі українські актори. Зокрема, Римма Зюбіна та Олексій Гнатковський, у чиєму виконанні прозвучали вірші поетів, яких забрала війна: Максима Кривцова, Іллі Чернілевського, Юрія Руфа, Володимира Вакуленка, Вікторії Амеліної, Гліба Бабіча... Також у межах фестивалю відбувся показ двох фільмів: «Чубай. Говорити знову» Михайла Крупієвського і «Вітер зі сходу» Катерини Степанкової.





Важливою інтерактивною зоною “Землі Поетів” був проект “Голоси Землі Поетів”, створений за партнерства з платформою LitCom, компанією Audiostories та Радіо Культура. Завдяки ньому гості фестивалю мали можливість почути в записі голоси тих поетів, які вже не з нами: Павла Тичину, Олега Лишегу, Юрка Покальчука, Максима Рильського, Володимира Сосюру, а також голоси тих, хто загинув від російської агресії — Максима Кривцова, Вікторії Амеліної, Гліба Бабіча.





Невід'ємною частиною обох фестивальних днів була благодійна складова: учасники та гості події мали можливість задонатити на збір на нічні приціли для 225-го окремого штурмового батальйону, а також долучитись до підтримки Публічної бібліотеки Снігурівської міської ради на Миколаївщині, яка була в окупації, принісши книги для маленьких та дорослих читачів бібліотеки.

Фестиваль «Земля Поетів» відбувався за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». При цьому зміст подій заходу не є офіційною позицією МФВ.

