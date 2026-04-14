"Відповідальність літератури": BookForum–2026 оголосив головну тему.

У Львові з 10 до 13 вересня 2026 року відбудеться 33-й BookForum. Цьогоріч організатори визначили головну тему фестивалю — "Відповідальність літератури", вона порушує питання ролі автора та слова в час повномасштабної війни. Про це повідомили в ГО "Форум видавців".

Програма фестивалю передбачає приблизно 300 подій, які відбудуться на 15 локаціях у середмісті Львова, а також частково в онлайн-форматі. Очікується участь сотень українських і міжнародних учасників, а загальна кількість відвідувачів може перевищити 15 тисяч осіб.

Як зазначила керівниця проєктів ГО "Форум видавців" Ольга Мовчан, фокусна тема має прикладний характер і вибудовується як система тематичних кластерів — від історії та ветеранського досвіду до фантастики й перетину з кіно. До підготовки долучилися міжнародні партнери, зокрема Hay Festival та Українсько-єврейська зустріч.

Голова Стратегічної ради ГО "Форум видавців" Остап Сливинський наголосив, що цьогорічний BookForum зосередиться на відповідальності слова за формування майбутнього, адже література є дією, що впливає на суспільство навіть тоді, коли це не завжди помітно.

BookForum є однією з найстаріших і найавторитетніших книжкових подій України та важливою платформою для видавничої спільноти.