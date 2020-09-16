"ЄС" підтримала в Києві кандидатуру Кличка, а список очолила Марина Порошенко.

Партія "Європейська солідарність" вирішила підтримати кандидатуру Віталія Кличка на виборах міського голови Києва.

Про це повідомив на партійній конференції столичної міської організації "ЄС" голова осередку Володимир Прокопів, повідомляє LB.ua.

"У 2015 році наша команда делегувала на посаду київського міського голови Віталія Кличка. Саме тоді Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Це істотно збільшило бюджет Києва. Децентраліазція відкрила перспективи для реалізації багатьох амбітних програм, які змінили наше місто на краще. Ці зміни були би неможливі без істотного розширення фінансової бази місцевого самоврядування, на яке пішов Порошенко. Ми підтримуємо чинного міського голову, який реалізовував політичний курс п’ятого Президента України", – пояснив Прокопів.

Водночас "Європейська солідарність" виставляє на виборах до Київської міської ради свій власний партійний список. Команду поведе до Київради дружина колишнього Президента Марина Порошенко.

"Я стою перед вами в новому статусі і знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? Зразу скажу, що не відчуваю себе політиком. У першу чергу я – громадянка своєї країни. Мені не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися наша столиця", – заявила Порошенко під час виступу.

Вона додала, що впродовж п'яти років як перша леді реалізувала багато гуманітарних та соціальних проєктів.

"Людям часто розповідають про політику загальними словами, стандартними фразами, але моє глибоке переконання, що політика – це не красиві гасла, а конкретні дії, від яких дуже часто залежать долі людей", – сказала вона.

Також до столичної ради від "ЄС" балотуються екснардеп Леонід Ємець, секретар Київради Володимир Прокопів, ветеран війни на Донбасі Олександр Погребиський.

Партія Кличка "УДАР" виставляє на виборах власний список, до котрого, зокрема, ввійде футболіст Олександр Шовковський.