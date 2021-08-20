РНБО оголосила санкції проти Деркача, Гужви, Шарія та Пушиліна.

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 20 серпня ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача та кількох медійників, зокрема засновника видання "Страна" Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО, передає "Укрінформ".

"Сьогодні рішенням Ради національної безпеки і оборони введені санкції щодо народного депутата Деркача і ще певної кількості осіб, проти яких були введені санкції Сполученими Штатами Америки", – сказав Данілов.

Він також додав, що Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти керівника інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви, Анатолія та Ольги Шаріїв.

"Ми запропонували санкції відносно пана Гужви Ігоря Анатолійовича, афільованих з ним юридичних осіб, в даному списку ще дві фізичні особи, які безпосередньо афільовані з Ігорем Анатолійовичем і займаються протиправною діяльністю на території нашої країни. Крім того, фізична особа Бондаренко Алла Іванівна, Шарій Ольга Олексіївна, безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович", – сказав Данілов.

Він додав, що санкції також вжили стосовно Солнцевої Аліни Володимирівни, Любові Юріївної Лукашиної, ТОВ "Лосмак", яке володіє медійними ресурсами Гужви, ТОВ "Маджері", ТОВ "Смартмедіамережа". "Відносно цих перелічених осіб введено повний пакет санкцій", – додав Данілов.

З його слів, також введено санкції проти бойовика Пушиліна, який реєструє медійні ресурси на окупованій території Донецької та Луганської областей.

"Це сім пунктів по цьому питанню. В даному рішенні є представники, які на окупованій території Криму – судді, які незаконно судять українців, генералітет і служби російської розвідки, ЗМІ в Криму та на окупованих частинах Донбасу", – поінформував Данілов.

Вартує зазначити, що під час засідання РНБО начебто мали розглянути проблему з київською міською владою: Банкова продовжує виношувати ідею про розділення повноважень київського міського голови та керівника Київської міської державної адміністрації. Втім для Віталія Кличка наразі все минулося. А Данілов запевняє: бургомістра і не планували чіпати.

"Повноважень знімати Кличка у нас з посади немає. Це є повноваження Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів займається своєю справою", – сказав він.

Водночас Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення відновити зруйновану пам'ятку – садибу Барбана, котру знищили в Києві минулої ночі, попри спротив активістів.

"З огляду на те, що сталося із садибою Барбана, Рада нацбезпеки та оборони ухвалила кілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо там є який кримінальний елемент, то відповідно почати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам'ятку. І це рішення Ради нацбезпеки й оборони, які стосуються різних рівнів: і поліції, і КМДА, і уряду, і місцевих рад по інших регіонах. Підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України", – розповів Данілов.