Японія має нового прем'єра.

Увесь попередній японський уряд подав до демісії.

 

 

Парламент Японії більшістю голосів підтримав кандидатуру Йосіхіде Суги на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію канцелярії глави японського уряду. Попередній прем'єр, 65-річний Сіндзо Абе, подав до демісії за станом здоров'я після восьми років перебування при владі. У відставку пішов і його кабінет у повному складі. 

 

Раніше правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) Японії обрала 71-річного політичного ветерана Сугу своїм новим лідером. Оскільки ЛДП володіє парламентською більшістю, то обрання нового голови на посаду прем'єр-міністра країни було фактично формальністю. Затвердження його кандидатури відбулося в середу, 16 вересня. За Сугу проголосували 314 із 465 членів нижньої палати парламенту Японії.

 

Суга – близький соратник Абе, тож очікується, що він продовжить політику свого попередника.

 

Виступаючи перед депутатами, Суга сказав, що його безпосереднім пріоритетом буде боротьба з епідемією COVID-19. Він також обіцяв реалізувати багато програм, започаткованих Абе, включно з його фірмовою економічною стратегією «Абеномікою», просувати вперед структурні реформи й обмежити бюрократію.

 

Суга очолюватиме кабінет міністрів принаймні до чергових парламентських виборів, які заплановано на вересень 2021 року.

16.09.2020

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