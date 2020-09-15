Уряд Іспанії планує оголосити франкізм поза законом.

Кабінет міністрів підготував законопроект, де передбачено покарання за апологетику диктатури Франко і його соратників.

 

 

Уряд Іспанії репрезентував у вівторок, 15 вересня, проект Закону демократичної пам'яті. Він покликаний поставити під заборону «будь-які спроби виправдовувати або вихваляти франкістську диктатуру 1936-1975 років і її діячів». Про це повідомило видання El Pais.

 

Законопроект не тільки офіційно засуджує режим генерала Франко, але й забороняє громадські організації з франкістськими назвами. Таким чином, документ доповнить вже чинний закон про «дефранкізацію» від 2007 року, на підставі якого вулиці іспанських міст вже позбулися франкістських назв, пам'ятників і меморіальних таблиць на честь діячів колишнього режиму.

 

Новий закон в разі його ухвалення парламентом дозволить закрити вісім громадських організацій з франкістськими назвами – передовсім, чинний з 1976 року Національний фонд імені Франсіско Франко. Документ також заборонить публічні виступи на захист франкізму і демонстрацію символіки тієї епохи: портретів, емблем та прапорів.

 

Подив з приводу нового законопроекту висловили представники патронату фонду Франко. Вони зазначили, що Фонд не займається політичною діяльністю, він зберігає понад 30 тисяч документів з особистого архіву диктатора. Окрім того, багато харитативних організацій закриють тільки через їхні назви, отримані багато років  ому. При цьому в країні залишаться незабороненими ультраправі організації, які активно пропагують тоталітаризм.

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