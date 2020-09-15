Навальний оголосив про намір повернутися до Росії після одужання.

Він відкинув пропозицію російських правоохоронних органів співпрацювати в розслідуванні.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, котрий після отруєння проходить лікування в берлінській клініці Charité, заявив, що не залишиться в Німеччині. Про це йдеться в статті газети New York Times, яка покликається на анонімного високопоставленого представника органів безпеки ФРН. «Він не планує залишатися в Німеччині. Він хоче повернутися додому, в Росію, і хоче продовжити свою місію», – наголосив співрозмовник видання.

Також повідомляється, що в розмові з представником німецької прокуратури Навальний відмовився співпрацювати з російською стороною за запитом Москви до Німеччини про надання правової допомоги.

Розмова відбулася через кілька годин після того, як лабораторії Франції і Швеції підтвердили висновки лабораторії Бундесверу про те, що російський опозиціонер був отруєний нервово-паралітичною речовиною з сімейства «Новичок». «На даному етапі три лабораторії незалежно одна від одної надали докази того, що речовина з групи "Новичок" є причиною отруєння Навального», – підкреслив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Він повторно від імені німецького уряду закликав Росію пояснити, що сталося.

Поки що Олексій Навальний залишається під посиленою охороною в берлінській лікарні. До Берліна його доставили санітарним літаком з Омська.

Нагадаємо, що Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера швидкою відвезли до лікарні. Він був шпиталізований в несвідомому стані й підімкнутий до апарату ШВЛ. 22 серпня Навального санітарним літаком доставили в Берлін, де він був шпиталізований у клініці Charité. Другого вересня спеціальна лабораторія Бундесверу виявила, що Олексія Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новичок».