Галицькі хроніки COVID-19: 15 вересня.

Станом на 09:00 15 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 38 377 хворих на COVID-19. За минулу добу – 729 нових випадків: 153 – на Івано-Франківщині, 186 – на Львівщині (провели 2274 ПЛР-тестів) та 390 – на Тернопіллі (провели 1255 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та п'ятеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 вересня (09:00): 9624 випадки, 390 нових
м. Тернопіль – 140 осіб
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 20 осіб
Бучацький район – 35 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 23 особи
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький1 район – 1 особа
Монастириський район – 19 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 21 особа
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 вересня (09:00): 17 243 випадки, 186 нових
м. Львів – 52 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 вересня (09:00): 11 510 випадків, 153 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.15.09.2020