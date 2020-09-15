Галицькі хроніки COVID-19: 15 вересня.

 

Станом на 09:00 15 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 38 377 хворих на COVID-19. За минулу добу – 729 нових випадків: 153 – на Івано-Франківщині, 186 – на Львівщині (провели 2274 ПЛР-тестів) та 390 – на Тернопіллі (провели 1255 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та п'ятеро – на Тернопільщині. Летальність ускладнень конронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 2,2%.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 вересня (09:00): 9624 випадки, 390 нових

м. Тернопіль – 140 осіб

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 20 осіб

Бучацький район – 35 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 23 особи

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький1 район – 1 особа

Монастириський район – 19 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 21 особа

Шумський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

15 вересня (09:00): 17 243 випадки, 186 нових

м. Львів – 52 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

15 вересня (09:00): 11 510 випадків, 153 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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