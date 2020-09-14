Путін надасть Лукашенкові 1,5 мільярда доларів кредиту.

Білоруський лідер, своєю чергою, пообіцяв «тісніше триматися до старшого брата».

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що Москва надасть Мінську кредит в розмірі 1,5 мільярда доларів. «Ми домовилися, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний $1,5 млрд. І ми це зробимо. Зараз, наскільки відомо, наші міністри фінансів ведуть щодо цього роботу на професійному рівні», – процитував слова Путіна інформаційний портал «Газета.Ру».

За словами шефа Кремля, економіка Білорусії тісно пов'язана з російською, «це дуже стійка і глибока кооперація», тому потрібно докласти додаткових зусиль, щоб відновити товарообіг після пандемії коронавірусу і «створити передумови для подальшого руху вперед».

«Економіка понад усе. Ми завжди дотримуємося цієї лінії. Треба тісніше триматися з нашим старшим братом», – заявив Лукашенко,чиї слова цитує інформаційний портал Tut.by.

Натякаючи на евентуальну військову інвазію, Путін зазначив: «Росія залишається прихильною до всіх наших домовленостей, включно з тими, що випливають з договору про Союзну державу і ОДКБ. Ми розглядаємо Білорусь як нашого найближчого союзника і, безумовно, виконаємо всі взяті на себе зобов'язання».

На зустрічі Лукашенко також розповів про народні протести в Білорусі. Він запевняв, що все «не так бачиться, як в засобах масової інформації». «Ви людина досвідчена, в наш час інформаційних війн і протистоянь ви знаєте, як це підноситься», – заявив білоруський лідер, звертаючись до Путіна.

Російський лідер, своєю чергою, підкреслив, що білоруси повинні «самі розібратися з політичною кризою без тиску ззовні» і прийти до «угоди між противниками і прихильниками чинної влади з приводу майбутнього країни». Водночас він назвав ініціативу адміністрації Лукашенка розпочати роботу над новою конституцією країни «правильною та своєчасною».