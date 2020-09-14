ДБР підняло на глузи заяви Богдана про Єрмакову зраду.

 

Державне бюро розслідувань України стверджує, що колишній керівник Офісу Президента України Андрій Богдан під час допиту в ДБР визнав відсутність доказів про роботу Андрія Єрмака на користь Росії.

 

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДБР за підсумками допиту.

 

 

"Слідчим Державного бюро розслідувань проведено допит як свідка громадянина Богдана А.Й. щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив у своєму інтерв’ю одному з українських видань. Метою допиту було з’ясування наявних у свідка достовірних даних та підтвердження здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави. На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації", – заявили в ДБР.

 

Вранці перед допитому ДБР Андрій Богдан заявив: він цілковито впевнений у тому, що Андрій Єрмак виконує певні домовленості з Росією – втім зазначив, що задокументованих доказів не має.

 

"Певні домовленості з росіянами, підписані Єрмаком, про які я говорив, вони опубліковані офіційно, у ЗМІ. І, звісно, про їх наявність уже знають усі. А домовленості про інші пункти – мені відомо, що такі домовленості є. Чи відображені вони на папері й чи маю я копію таких домовленостей на папері? Ні. Але в існуванні таких домовленостей я впевнений", – сказав Богдан, згідно з повідомленням інформаційної аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Коментуючи скандал довкола втечі "вагнерівців", Богдан зазначив, що всю інформацію, котрою він володіє, розповість слідству. "І це справа слідства – знайти людину, яка зірвала цю операцію, і довести її провину в суді", – зазначив він.

 

На його думку, "на нинішньому етапі розвитку України" слідство не зацікавлене розслідувати цю справу. "Але просто існування таких фактів завжди пов'язане з багатьма слідами, й навіть через п'ять років ці сліди можна відновити, встановити, зафіксувати, й у подальшому, через певний час, я впевнений, ця справа матиме судову перспективу", – прокоментував Богдан.

 

ДБР вирішило допитати Андрія Богдана після його багатогодинного інтерв'ю Дмитру Гордону. У своїх одкровеннях Богдан гостро критикував режим Зеленського й передрік Україні глибоку кризу.

 

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