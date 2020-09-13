У Малі домовлено про формування перехідного уряду.

Керівництво уряду все ще обиратиме хунта, котра 18 серпня вчинила державний переворот.

 

 

Перемовини різних політичних сил у Малі, які розпочалися три тижні тому після військового путчу, завершилися підписанням політичної хартії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Документ передовсім передбачає формування перехідного уряду. У цей орган влади входитиме 25 осіб, він діятиме протягом наступних 18 місяців до проведення виборів. Передбачене також створення перехідної ради з 121 особи, до якої увійдуть представники різних громадських груп.

 

Відповідно до домовленостей, голова перехідного уряду і його заступник будуть обрані спеціальною комісією. Її формуванням займеться хунта, яка назвала себе Національним комітетом порятунку народу. При цьому ні тимчасовий глава держави, ні його заступник після закінчення перехідного періоду не зможуть бути обрані на державні посади.

 

Нагадаємо, що протести в західноафриканській країні розпочалися ще в березні 2020 року. Приводом для цього послужило рішення Конституційного суду про скасування в низці виборчих дільниць результатів голосування на парламентських виборах. Внаслідок цього партія Ібраґіма Бубакара Кейти, котрий на той момент був президентом республіки, змогла зберегти більшість у парламенті.

 

У червні протести в Малі стали масовими. Демонстранти, які протестували проти зубожіння населення, зростання корупції та активізації дій екстремістських угруповань, вимагали відставки президента і уряду. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, акції супроводжувалися сутичками зі силовиками.

 

Після того, як в серпні військові захопили владу, президент Кейта і прем'єр-міністр Бубу Сіссе були заарештовані. Глава держави заявив про свій відхід до демісії й пізніше еміґрував в Об'єднані Арабські Емірати на лікування.

 

13.09.2020

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