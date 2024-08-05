Малі розриває дипломатичні відносини з Україною.

Бомако звинувачує Київ у підтримці повстанців, які, зокрема, розгромили колону «вагнерівців», найнятих малійською владою.

Перехідний уряд Малі, сформований після державного перевороту в країні, оголосив про негайний розрив дипломатичних відносин з Україною у зв'язку з підтримкою українським урядом повстанців-туарегів, які воюють з малійськими збройними силами та з російськими найманцями. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Документ про негайний розрив відносин опубліковано на сайті уряду Малі. Рішення пояснюється коментарями представника військової розвідки України Андрія Юсова та амбасадора України у Сенегалі Юрія Пивоварова. Малі вважає, що перший визнав причетність України до нападу, а другий нібито відкрито підтримав міжнародний тероризм. У пресрелізі зазначається, що українська влада не засудила і не спростувала ці заяви.

«Дії української влади порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, яке саме по собі гідне засудження, і є явною аґресією щодо Малі та підтримкою міжнародного тероризму»,— йдеться в документі.

Влада Малі зазначила, що досі дотримувалася нейтральної позиції щодо російсько-українського конфлікту. Тепер Малі заявляє про «неонацистську і злочинну» природу київської влади. «Перехідний уряд Республіки Малі рішуче засуджує українську аґресію та засуджує ворожість української влади. Досі влада Малі виступала з позиції нейтралітету та завжди закликала до мирного врегулювання кризи між Російською Федерацією та Україною. Тепер же перехідний уряд Республіки Малі повністю погоджується з діагнозом, встановленим Російською Федерацією, яка попереджала світ протягом багатьох років про неонацистську та злочинну природу української влади, яка підтримує міжнародний тероризм і далека від прагнень миру і стабільності українського народу», – йдеться в урядовій заяві.

Нагадаємо, що 27 липня на півночі Малі біля кордону з Алжиром колона російських найманців з ПВК «Вагнер» і малійських урядових збройних сил потрапила у засідку партизанів-туарегів. За даними повстанців, у сутичці загинули 84 «вагнерівці» і 47 вояків урядових збройних сил. Окрім того, кілька десятків російських найманців потрапили у полон. Наступного дня ПВК «Вагнер» підтвердила загибель своїх бійців у Малі, не назвавши точної кількості жертв.

Згодом речник української військової розвідки Андрій Юсов заявляв, що повстанці-туареги «отримали інформацію та не лише інформацію» для проведення військової операції проти росіян у Малі.