Росія погрожує Євроунії контрсанкціями за справою Навального.

Водночас російська влада намагається зробити винним в отруєнні російського опозиціонера його соратників.

 

 

Росія застерігає, що не залишить без відповіді санкції, які західні країни можуть запровадити в зв'язку з отруєнням провідного російського опозиціонера Олексія Навального. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв відповісти на штрафні заходи Європейської Унії. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru.

 

«Принцип взаємності в міжнародних відносинах ніхто не скасовував. Подивимося, які будуть нові санкції, звичайно ж, відреагуємо. Без реакції це залишати не можна», – зазначив  шеф російської дипломатії суботу, 12 вересня, в інтерв'ю телеканалу «Россия 1».

 

У зв'язку з отруєнням Олексія Навального в Німеччині говорять про можливу загальноєвропейську відповідь і введення санкцій ЄУ проти Росії. Бундесканцлерка ФРН Анґела Меркель раніше припустила, що штрафні заходи можуть торкнутися будівництва газогону «Північний потік – 2».

 

Тим часом російська влада, з одного боку, заперечує отруєння Навального, з другого – намагається звинуватити в його вчиненні соратників російського опозиціонера. Зокрема, той же Лавров заявив: «Той факт, що всі ті, хто супроводжував Олексія Навального в його поїздці перед екстреною шпиталізацією в Омську, починають перебиратися до Німеччини, наводить на певні думки».

 

А 11 вересня слідчі МВС Росії оголосили в розшук супутниці Олексія Навального – Марину Пєвчих, котра постійно проживає у Великій Британії. За даними слідства, 20 серпня Пєвчих, котра перебувала з Навальний під час його відвідин Томської області, ухилилася від подання пояснень правоохоронним органам Росії. А вже 22 серпня вона вилетіла разом з отруєним російським політиком до Німеччини, в зв'язку з чим російському МВС не вдалося її опитати. Зараз російські правоохоронці намагаються встановити її місцезнаходження. І це попри те, що в Росії жодної справи щодо отруєння Навального досі не відкрито.

 

Нагадаємо, що Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера швидкою відвезли до лікарні. Він був шпиталізований в несвідомому стані й підімкнутий до апарату ШВЛ. 22 серпня Навального санітарним літаком доставили в Берлін, де він був шпиталізований у клініці Charité.

 

Другого вересня спеціальна лабораторія Бундесверу виявила, що Олексія Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новачок». У зв’язку з цим бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила: «Олексій Навальний став жертвою нападу з використанням хімічної нервово-паралітичного речовини з групи "Новачок". Ця отрута, без будь-яких сумнівів, наявна в пробах. Відтак доведено: Олексій Навальний став жертвою злочину. Очевидно, його намагалися змусити замовкнути. І я щонайсильніше засуджую це – від імені всього німецького уряду. Злочин проти Олексія Навального спрямовано проти фундаментальних цінностей і прав, які ми відстоюємо».

12.09.2020

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