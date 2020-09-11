"Починаємо дипломатичну війну": Білоруські прикордонники обшукали українського посла.

 

Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду автомобіля посла України Ігоря Кизима прикордонниками після перетину українсько-білоруського кордону 5 вересня у пункті "Нова Гута". 

 

 

Напередодні Кизим розповів у інтерв’ю: "Коли я перетинав кордон, повертаючись на власному транспорті з України, мене оглядали. Дивилися мої особисті речі, що взагалі не відповідає дипломатичній практиці", – сказав він.

 

Так, білоруські прикордонники змусили посла відкрити багажник і показати вміст.

 

"Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням до посла України", – обурився Кизим в інтерв'ю hromadske.

 

На відео співробітник прикордонного пункту каже послу, що "згідно зі законом" він відповідає за прикордонний контроль, що включає огляд автомобіля.

 

Ігор Кизим нагадав прикордоннику, що, згідно з Віденською конвенцією, огляд особистого багажу дипломата при перетині кордону країни не проводиться, якщо немає поважних причин.

 

Білоруський держслужбовець сказав на це, що він не зазиратиме до особистих речей, а просто запропонував відчинити задні двері.

 

Ігор Кизим погодився відкрити багажник, але наголосив, що Україна із білоруським послом так не чинить. Пан амбасадор попередив, що надішле ноту до білоруського МЗС.

 

"Ми починаємо дипломатичну війну. Ви цього хочете?" – сказав посол.

 

Щойно Кизим відкрив дверцята, прикордонник сказав, що того досить. 

 

Відтак прикордонний комітет Білорусі зазначає у telegram, що не припустився порушення.

 

Нагадаємо, Україна викликала посла Ігоря Кизима для консультацій після того, як офіційний Мінськ видав "вагнерівців" Росії.

 

11.09.2020

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