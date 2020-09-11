Microsoft виявила чергове втручання кремлівських гакерів у вибори в США.

Екскерівник розвідувального підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США поскаржився, що начальство вимагало від нього применшувати загрозу російського втручання.

 

 

Корпорація Microsoft повідомила компанію SKDKnickerbocker, яка надає послуги в сфері стратегії і комунікацій виборчого штабу Джо Байдена, про спроби кремлівських гакерів зламати її сервер. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на доповідь експертів компанії Microsoft, опубліковану в четвер, 10 вересня. Мета кібератак – отримати компрометуючу інформацію на людей і структури, близькі до експрезидента США, говориться в доповіді. Утім гакерам не вдалося отримати доступ до мереж компанії через добру захищеність.

 

За словами віцепрезидента Microsoft з безпеки користувачів Тома Берта (Tom Burt), інтенсивність кібератак зростає з наближенням дати президентських виборів, намічених на третє листопада 2020 року.

 

У Microsoft Corp вважають, що вдертися в систему намагалося гакерське угруповання Fancy Bear. Ті ж самі гакери вчинили злам виборчої кампанії колишнього кандидата в президенти від Демократичної партії на виборах 2016 року Гілларі Клінтон і стояли за витоком електронної пошти співробітників штабу. Згідно з документами, опублікованими американським розвідувальним товариством, угруповання Fancy Bear, на думку кіберекспертів, контролює російська військова розвідка.

 

Тим часом колишній голова відділу розвідки Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США Кріс Мерфі (Chris Murphy) заявив, що його змушували применшувати загрозу російського втручання в цьогорічні президентські вибори, оскільки це виставляло в поганому світлі Дональда Трампа. Мерфі подав формальну скаргу на начальство, звинувативши колишнього і нинішнього міністрів у цензурі, наданні неправдивих свідчень перед Конґресом і політичному тиску на розвідку.

 

«Керівництво МВБ США маніпулює розвідданими, обманює Конґрес і проводить безпрецедентну політизацію державної служби», – поскаржився Мерфі. Він стверджує, що адміністрація Трампа вимагала від нього применшувати загрозу від Росії і місцевих ультранаціоналістів, а замість цього робити акцент на Ірані, Китаї, міґрантах і антифашистах.

11.09.2020

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