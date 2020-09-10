Мерія Франківська оскаржила постанову уряду про епідеміологічне зонування країни.

 

Івано-Франківська міська рада подала до Окружного адміністративного суду Києва позов, в якому просить визнати нечинною постанову Кабінету Міністрів у частині встановлення в Україні зон епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. Про це повідомила пресслужба суду.

 

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

Йдеться про скасування встановлення у містах та районах «червоних», «помаранчевих», «жовтих» і «зелених» зон епідеміологічної небезпеки з впровадженням низки заборон і обмежень залежно від встановлення рівня епідемічної небезпеки. Міська рада просить скасувати дію пунктів 1-36 постанови уряду №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

 

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

 

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv


Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС наприкінці серпня встановила «червону» карантинну зону в Івано-Франківську ще з 31 серпня. 3 вересня комісія вирішила, що з 7 вересня Івано-Франківськ через показники захворюваності на COVID-19 і далі перебуватиме у зоні найвищої епідеміологічної небезпеки.

 

28 серпня міський голова Івана-Франківська Руслан Марцінків заявив, що вважає віднесення міста до «червоної» зони політично вмотивованим рішенням, та анонсував оскарження згадуваної постанови уряду у суді, також він закликав містян у мирний спосіб висловлювати свій протест для її зняття, не порушуючи норм українського законодавства.

 

Тоді ж міський голова повідомив, що школи та дитсадки у місті не працюватимуть до 14 вересня. Попри те, що дія режиму найвищої епідеміологічної небезпеки у місті продовжена, міська влада має намір дозволити відновити навчальний процес з 14 вересня.

 

До слова, відповідні епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Докладніше про зонування та особливості обмежень у кожній із зон епідемічної небезпеки можна прочитати за цим посиланням.

 

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