У «червоній» епідемічній зоні тепер Тернопіль та Івано-Франківськ.

У четвер, 3 вересня, увечері Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке почне діяти з 7 вересня.
«Червоний» рівень буде діяти, зокрема, в містах Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, у Косівському та Тисменицькому районах Івано-Франківщини.
У Тернопільській області до «червоної» зони потрапили міста Тернопіль, Бережани, Чортків, а також Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.
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Відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС, «помаранчева» карантинна зона на Івано-Франківщині буде діяти у містах Болехів, Бурштин, Яремче та у Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах.
У Тернопільській області: у м. Кременець, а також та у Борщівському, Заліщицькому, Збаразьському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Шумському районах.
У Львівській області до «помаранчевої» карантинної зони віднесені: міста Львів, Дрогобич і Самбір, а також Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони.
Нагадаємо, такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Івано-Франківськ уже тиждень перебуває у «червоній» карантинній зоні. місцеві ресторатори звернулися до уряду з петицією дозволити їм працювати у цих умовах.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Згідно з постановою Кабміну, регіон вважається таким, у якому наявне значне поширенням COVID-19, якщо присутній хоча б один із таких показників: завантаженість у лікарнях становить більш ніж 50% місць, передбачених для хворих з COVID-19, середня кількість проведених тестів – менш ніж 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування – більш ніж 10%.
Державна комісія з питань ТЕБ і НС переглядає рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території регіону або в окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону із жовтим, помаранчевим або червоним рівнем епідемічної небезпеки не частіше, ніж раз на п’ять днів.
У постанові також чітко прописано, згідно з якими показниками той чи інший регіон чи населений пункт відносять до певної зони.
Зелений рівень епідемічної небезпеки на території усього регіону встановлюється в разі відсутності в ньому ознак регіону зі значним поширенням COVID-19 більш ніж три дні підряд.
У разі, якщо регіон зараховано до території зі значним поширенням COVID-19 за ознакою завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, тут встановлюють рівень епідемічної небезпеки:
жовтий – якщо завантажено більш як 50% кількості ліжок;
червоний – якщо завантажено більш як 75% кількості ліжок.
На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону – району або міст обласного значення – рівень епідемічної небезпеки обраховується Міністерством охорони здоров’я з урахуванням внеску (частки) окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону:
зелений – до 5%;
жовтий – від 5% до 20%;
помаранчевий – від 20% до 50%;
червоний – понад 50%.
Для розрахунку внеску (частки) використовують показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування COVID-19 та динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.
Показник внеску (частки) району або міст обласного значення застосовується, якщо перевищення в регіоні відповідного показника становить більш ніж дві особи на 100 тисяч населення.
У разі одночасного перевищення декількох показників рівень епідемічної небезпеки для окремої адміністративно-територіальної одиниці розраховується окремо для кожного показника та встановлюється на підставі найвищого рівня.
04.09.2020