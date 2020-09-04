У «червоній» епідемічній зоні тепер Тернопіль та Івано-Франківськ.

 

У четвер, 3 вересня, увечері Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке почне діяти з 7 вересня.

 

«Червоний» рівень буде діяти, зокрема, в містах Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, у Косівському та Тисменицькому районах Івано-Франківщини.

 

У Тернопільській області до «червоної» зони потрапили міста Тернопіль, Бережани, Чортків, а також Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

 

Фото урядового порталу. Клацніть для збільшення

 

Відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС, «помаранчева» карантинна зона на Івано-Франківщині буде діяти у містах Болехів, Бурштин, Яремче та у Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах.

 

У Тернопільській області: у м. Кременець, а також та у Борщівському, Заліщицькому, Збаразьському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Шумському районах.

 

У Львівській області до «помаранчевої» карантинної зони віднесені: міста Львів, Дрогобич і Самбір, а також Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони.

 

Нагадаємо, такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Івано-Франківськ уже тиждень перебуває у «червоній» карантинній зоні. місцеві ресторатори звернулися до уряду з петицією дозволити їм працювати у цих умовах.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Згідно з постановою Кабміну, регіон вважається таким, у якому наявне значне поширенням COVID-19, якщо присутній хоча б один із таких показників: завантаженість у лікарнях становить більш ніж 50% місць, передбачених для хворих з COVID-19, середня кількість проведених тестів – менш ніж 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування – більш ніж 10%.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС переглядає рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території регіону або в окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону із жовтим, помаранчевим або червоним рівнем епідемічної небезпеки не частіше, ніж раз на п’ять днів.

 

 

У постанові також чітко прописано, згідно з якими показниками той чи інший регіон чи населений пункт відносять до певної зони.

Зелений рівень епідемічної небезпеки на території усього регіону встановлюється в разі відсутності в ньому ознак регіону зі значним поширенням COVID-19 більш ніж три дні підряд.

У разі, якщо регіон зараховано до території зі значним поширенням COVID-19 за ознакою завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, тут встановлюють рівень епідемічної небезпеки:

жовтий – якщо завантажено більш як 50% кількості ліжок;

червоний – якщо завантажено більш як 75% кількості ліжок.

На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону – району або міст обласного значення – рівень епідемічної небезпеки обраховується Міністерством охорони здоров’я з урахуванням внеску (частки) окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону:

зелений – до 5%;

жовтий – від 5% до 20%;

помаранчевий – від 20% до 50%;

червоний – понад 50%.

Для розрахунку внеску (частки) використовують показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування COVID-19 та динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.

Показник внеску (частки) району або міст обласного значення застосовується, якщо перевищення в регіоні відповідного показника становить більш ніж дві особи на 100 тисяч населення.

У разі одночасного перевищення декількох показників рівень епідемічної небезпеки для окремої адміністративно-територіальної одиниці розраховується окремо для кожного показника та встановлюється на підставі найвищого рівня.

 

04.09.2020

До теми

І тварини практикують соціальну дистанцію
Раки, мандрили і бджоли в часи інфекції змінюють свою соціальну поведінку.
03.09.20 | | Наука
Опера в аурі перформенсу
©Аделіна Єфіменко
Живемо в добу Regietheater, коли мистецтво опери залежить уже навіть не від музики, не від співаків, а від концепції режисера та сценографа. Якщо сценографія яскрава, декорації естетичні, цікаві ідеї і динамічний рух захоплюють – успіх виставі гарантований.
02.09.20 | | Штука
На стосунки впливають гени
Науковці ідентифікували ген, що робить людей чуттєвішими та лагіднішими.
01.09.20 | | Наука
Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20 | | Наука
Не лише в китайцях проблема
Юрко ТИМЧУК
Продавці гладіолусів не матимуть цього року традиційного першовересневого профіту, але не тільки в негоціантів-ботаніків є серйозні клопоти, і Covid-19 тут абсолютно ні до чого. Огляд тижня
31.08.20 | | Україна
Клин клином
Олександр БОЙЧЕНКО
Уявляю собі, як би відреагував Конфуцій, побачивши, що влада зводить урочистий державний ритуал до рівня гідного третьосортної забігайлівки корпоративчика
31.08.20 | | Дискурси
Російський виклик
Станіслав Комарек
Якщо дивитися на ситуацію збоку, стає легше зрозуміти, чому Захід пішов на нову холодну війну з Росією з такою охотою.
30.08.20 | | Дискурси
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.