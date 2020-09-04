У «червоній» епідемічній зоні тепер Тернопіль та Івано-Франківськ.

У четвер, 3 вересня, увечері Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке почне діяти з 7 вересня.

«Червоний» рівень буде діяти, зокрема, в містах Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, у Косівському та Тисменицькому районах Івано-Франківщини.

У Тернопільській області до «червоної» зони потрапили міста Тернопіль, Бережани, Чортків, а також Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

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Відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС, «помаранчева» карантинна зона на Івано-Франківщині буде діяти у містах Болехів, Бурштин, Яремче та у Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах.

У Тернопільській області: у м. Кременець, а також та у Борщівському, Заліщицькому, Збаразьському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Шумському районах.

У Львівській області до «помаранчевої» карантинної зони віднесені: міста Львів, Дрогобич і Самбір, а також Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони.

Нагадаємо, такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Івано-Франківськ уже тиждень перебуває у «червоній» карантинній зоні. місцеві ресторатори звернулися до уряду з петицією дозволити їм працювати у цих умовах.